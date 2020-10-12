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توك شو

رجل خير ومثل أعلى.. أبناء الجيزة يوجهون كلمات مهمة لـ أبو العينين

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:50 ص
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
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البهى عمرو
عرض برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو مع أبناء الجيزة لمعرفة آرائهم فى النائب محمد أبو العينين المرشح لـ انتخابات مجلس النواب 2020.

وقال أحمد المواطنين : " محمد أبو العينين رجل خير، و الجميع يحبه، ويقدم الخير لجميع أبناء الجيزة".

ولفت شاب آخر إلى أن لقاءات ابو العينين تكون ممتلئة بالمواطنين، وهذا نابع من حب المواطنين له، مؤكدًا " أبو العينين فخر لـ أبناء الجيزة".

وأشار مواطن آخر إلى أن أبو العينين بالنسبة له مثل أعلى، ويبحث طوال الوقت عن حل مشكلات المواطنين.

وأوضح آخر أن : " أبو العينين يمتلك أدوات الفارس، ولو حاول يسقط نفسه مش هيعرف عشان الكل بيحبه".

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، سيعقد مؤتمرًا جماهيريًا اليوم مع أبناء الجيزة. 

وأضافت رشا مجدي خلال تقديمها برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها ستكون موجودة في المؤتمر.

وعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد»، كلمة النائب محمد أبو العينين، بالمؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي أُقيم مساء أمس في إطار حملته الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة التي يخوضها عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة. 

وخلال المؤتمر قال النائب والإعلامي مصطفى بكري، إن السبب الرئيسي وراء تأييده ووقوفه إلى جوار ترشح النائب محمد أبو العينين لمجلس النواب، تاريخه البرلماني العريق، ومواقفه الوطنية الداخلية والدولية، واصفًا تلك الأسباب بأنها كفيلة بأن تُحركنا جميعًا صوب صندوق الانتخابات ليفوز بالمقعد من الجولة الأولى، مؤكدًا أن محمد أبو العينين إضافة لمجلس النواب. 

وأضاف "بكري"، في كلمته بمؤتمر أبو العينين الذي التقى فيه شباب وعائلات الدقي، أنه يعرف النائب أبو العينين منذ أكثر من 30 سنة، وكان له موقف يستحق أن يُذكر في عام 2015، قائلًا «تحدث إليّ مسئول كبير حتى أقنع أبو العينين بالتقدم بأوراقه للترشح لانتخابات مجلس النواب قبل 5 سنوات، وعندما التقيت به، وتحدثت معه في هذا الأمر، ونقلت له دعوات أهالي الجيزة، ولكنه قال لي أنا اكتفيت، وعلاقتي بأهلي في الجيزة لم ولن تنقطع».

وتابع الإعلامي حديثه، التقيت اللواء أحمد ضيف، محافظ الغربية السابق، والذي قال لي إن أبو العينين الناس راضية عنه، ولا حديث لهم إلا عن هذا الرجل، وحدثني عن تأثير أبو العينين في عهد الإخوان، وأنه كان يُحرك الناس للنزول ضد الجماعة الإرهابية، ورغم محاولات ابتزازه أكثر من مرة لم تفلح وكان دائمًا في جميع المواقف الصعبة رجُلًا، وعندما تكون البلاد في معترك وقتها نعرف الرجال الحق. 

كما وجه النائب مصطفى بكري، تحيته إلى النائب محمد أبو العينين واصفًا إياه بأنه رجل له ثوابت ورؤية اجتماعية، ووظف من خلالها فكرة السياسة والاقتصاد والصناعة لمصلحة الطبقات الفقيرة، مؤكدًا أن فترة أبو العينين التي قضاها في مجلس النواب في الدورة المنتهية منذ أيام، كانت إجمالًا 6 أشهر، كان فيها يذهب إلى المجلس باكرًا، وكان هو آخر نائب يغادر مقر مجلس النواب، وهو ما لاحظه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال.

وأردف بكري في حديثه، إن النائب أبو العينين له دور قوى في أنحاء دائرته وتجاه أهلها خيريا ومجتمعيا، إضافةً إلى دوره الدولي الفدائي الذي لا يمكن إنكاره، حيث قاد حملة للدفاع عن مصر بعد عام 2013، لتصحيح الصورة الخاطئة عن مصر، وهو ما نجح فيه بالطبع، وأهدى بعض المسؤولين في الأمم المتحدة نسخا من الدستور، وقتها وبعد مقابلته تغيرت لهجة الأمين العام للأمم المتحدة، وطريقة حديثه عن مصر.

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