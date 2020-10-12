خلال مؤتمر حاشد لأهالي العجوزة وأرض اللواء.. أبو العينين: المحافظ وجه بحل مشاكل الدائرة التي عرضتها عليه.. ويؤكد: بكيت لما رأيته من دعم وأصالة منكم.. ويعلن عن برامج لرعاية الأيتام والأرامل

أكد النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الجيزة - الدقي- العجوزة، رقم 10 رمز المدفع، أنه تفاجأ لما رآه من دعم من أهالي العجوزة وأرض اللواء، مشيرا إلى أن هذا العرس الانتخابي له مزاج خاص، بسبب حب وأصالة أهالي الدقي والعجوزة والجيزة.





جاء ذلك خلال لقاء النائب محمد أبو العينين بشباب وعائلات العجوزة وأرض اللواء، بحضور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، والموسيقار حلمي بكر، ولؤي دعبس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والدكتور مصطفى الخطيب، المهندس أسامة الشاهد، والشيخ مصطفى عزت مدير جمعية أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي.









وقال النائب محمد أبو العينين إنه قام بعمل أول جولة ميدانية له في الجيزة، ورأى فيها دعما وأصالة غير مسبوقين، مضيفا: "بكيت لما رأيته من أصالة وشهامة ورجولة من أهالي دائرتي، وسوف آتي لزيارة أهالي الدقي والعجوزة.









وأكد النائب محمد أبو العينين أن هناك برامج تم إعدادها لرعاية الأيتام والأرامل وابن السبيل، وجميع محدودي الدخل، للنهوض بالحالة الاجتماعية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة.





وأضاف أبو العينين أنه أعد دراسات وحصرا بمشاكل الدائرة، وتوجه لمحافظ الجيزة لعرضها عليه، مؤكدا أن المحافظ اللواء أحمد راشد قام بالتوجيه بحل تلك المشكلات على الفور.





وأضاف أبو العينين: "كل ما قمت به لأهالي الجيزة، هعمل زيه في الدقي والعجوزة وأرض اللواء"، متابعا: "الطموحات كبيرة والدائرة تنتظر الكثير، وسواء كنت نائبا أم لا، هكون جنبكم".





وأشار إلى أنه سيتم إنشاء صالون النائب لبحث مشاكل الدائرة والعمل على حلها، وسيكون بإشراف شخصي منه.



