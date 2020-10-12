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72 خدمة بنهاية هذا العام .. الاتصالات تكشف عن تفاصيل إطلاق «منصة مصر الرقمية» .. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:04 م
الدكتور خالد العطار
الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات
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محمود محسن
أكد الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات أنه سيتم العمل على اعمال ميكنة والتي يجب أن يتم تقديم خدمات متنوعة للجمهور مؤكدا أن "منصة مصر الرقمية" هي نتاج عمل منذ خمس سنوات من أجل العمل على خدمة تليق بالمواطن دون تدخل أي عنصر بشري.

وأضاف العطار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن خدمات التموين هي الخدمات التي عليها إقبال شديد من المواطنين مشيرا إلى أنه أكثر من 130 الف خلال فترة التسجيل والإطلاق التجريبي.

وتابع  نائب وزير الاتصالات  أنه سيكون هناك خدمات جديدة  كالشهر العقاري والاستعلام عن الملكيات والسجل التجاري مؤكدا أنه سيتم تقديم 38 خدمة تضاف للـ 34 خدمة الموجودة وسيوجد 72 خدمة على المنصة بنهاية هذا العام.

وأشار العطار إلى أنه لدينا شبكة بديلة لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواكنين في حالة حدوث أعطال في الشبكات الأساسية

وقال  نائب وزير الاتصالات أن الخدمات تقدم حاليًا من خلال البوابة، وبنهاية الشهر سيتاح تقديمها من خلال الهاتف المحمول، كما يتم تقديمها في المراكز التكنولوجية، وكذا مكاتب البريد، بالإضافة إلى الخطوط الساخنة المخصصة لتقديم الخدمات.
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