AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا.. حرس الحدود ثالث الهابطين إلى دوري القسم الثاني عقب الهزيمة أمام الزمالك

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:12 م
حرس الحدود
حرس الحدود
Advertisements
محمد رشاد
تأكد بشكل رسمي هبوط  الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود إلى دوري الدرجة الثانية المصري في الموسم المقبل، ليكتمل عقد الهبوط بتواجده إلى جانب نادي مصر وطنطا.

وجاء هبوط الحدود بعد الخسارة التي مُني بها أمام الزمالك مساء اليوم، الإثنين، بهدفين لواحد، في الجولة 33 وقبل الأخيرة من دوري We المصري.

وسبق لناديا طنطا ونادي مصر أن تأكد هبوطهما إلى الدرجة الثانية منذ عدة أسابيع، قبل أن يلحق بهما الفريق العسكري.

وجاء هبوط الحدود، ليؤكد على بقاء وادي دجلة والجونة في المسابقة الممتازة خلال الموسم المقبل، بعدما كانا مهددين بالهبوط قبل لقاء اليوم.

وتجمد رصيد الحدود عند 30 نقطة قبل مواجهة الجونة في الجولة الأخيرة، بينما يمتلك الفريق الساحلي 34 نقطة، مقابل 35 نقطة لوادي دجلة ويتبقى لكلاهما مباراتين.

وسيكون لقاء دجلة ضد الجونة المقبل، يوم الأربعاء، بمثابة تحصيل حاصل بعدما تقلصت أهميته بسقوط الحرس في مواجهة اليوم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 مباريات..تعرف على مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم 18-8-2020

زيزو يغيب عن الزمالك أمام حرس الحدود

إيقافات وإصابات .. خسائر بالجملة للزمالك بعد التعادل أمام دجلة

حرس الحدود يطالب اتحاد الكرة بتطبيق العدالة في ختام الدوري

محمد حليم يتحدى: مباراة الزمالك طوق نجاة والحدود يسعى للفوز بالثلاث نقاط

محمد حليم: حرس الحدود لديه أمل فى النجاة من شبح الهبوط

ترشيحاتنا

بسرعة مذهلة.. اقتراب كويكب من الأرض

بعد تسليم 3 عناصر إخوانية للقاهرة.. الشرنوبي: التنسيق الأمني بين الكويت ومصر لا ينقطع

أفضل دعاء للميت قبل الفجر بساعة يبدل قبره إلى نعيم

أمير كرارة يحكي عن رؤيته لـ الشهيد منسي في الحلم

سبب انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.. وسائل إعلام تكشفه

منع ظهور مجدي عبد الغني.. بيان مهم من قناة TeN ردا على شكوى النادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة..صور

فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة