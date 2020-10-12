رسميا.. حرس الحدود ثالث الهابطين إلى دوري القسم الثاني عقب الهزيمة أمام الزمالك

تأكد بشكل رسمي هبوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود إلى دوري الدرجة الثانية المصري في الموسم المقبل، ليكتمل عقد الهبوط بتواجده إلى جانب نادي مصر وطنطا.





وجاء هبوط الحدود بعد الخسارة التي مُني بها أمام الزمالك مساء اليوم، الإثنين، بهدفين لواحد، في الجولة 33 وقبل الأخيرة من دوري We المصري.





وسبق لناديا طنطا ونادي مصر أن تأكد هبوطهما إلى الدرجة الثانية منذ عدة أسابيع، قبل أن يلحق بهما الفريق العسكري.



