AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول ظهور للرئيس الأمريكي بين أنصاره منذ إصابته بكورونا.. صورة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:19 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، لأول مرة بين أنصاره، منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك ضمن تجمع انتخابي له بولاية فلوريدا الأمريكية. 


وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الإثنين، عن أول لقاء له وسط أنصاره منذ الإصابة بفلوريدا، حيث كتب على تويتر: "نراك غدا في فلوريدا".
 

ونقلت وسائل إعلام أمريكية ما قاله طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن نتائج فحوص الرئيس الخاصة بفيروس كورونا جاءت كلها سلبية لأيام متتالية.


وذكر الأطباء أنه مما تبين لهم، يمكنهم القول إن ترامب لم يعد معديا لمن يخالطه.


وقالت صحيفة ستار تريبيون، إنه  بعد أسبوع واحد فقط من خروجه من المستشفى ، عاد الرئيس دونالد ترامب إلى الحملة الانتخابية للمرة الأولى منذ إصابته بفيروس كورونا حيث يحاول العودة في وقت متأخر في المرحلة الأخيرة من الانتخابات.


ترامب ، الذي يواجه عجزًا عنيدًا في الاقتراع على المستوى الوطني وفي ساحة المعركة ، سيتصدر مسيرة حاشدة في سانفورد بولاية فلوريدا - المحطة الأولى في أسبوع حافل يتضمن أحداثًا في بنسلفانيا وأيوا ونورث كارولينا وويسكونسن.
أول ظهور للرئيس الأمريكي بين أنصاره منذ إصابته بكورونا.. صورة
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بايدن يحمل ترامب مسئولية تزايد أعمال العنف في أمريكا

ضد خصمه بايدن .. ترامب لن يفوز بالسباق الرئاسي إلا بشرط وحيد «تقرير»

ترامب يعود للتهديد: الناس لن يعرفوا من فاز بالانتخابات إلا بعد أشهر

بعد أول مناظرة.. ترامب يسقط في استطلاعات الرأي

تتبع زمني.. كيف أصيب ترامب وزوجته بـ كورونا ؟

الأمر للأطباء.. بايدن يعلن استعداده لمناظرة ترامب المحددة في 15 أكتوبر

ترشيحاتنا

عالم مصريات يفجر مفاجأة عن تجسيد شخصية كليوباترا من ممثلة إسرائيلية..فيديو

حبس قائدي مركبة وحافلة تسببا في حادث أودى بحياة طفل وإصابة ثلاثة آخرين بالقاهرة الجديدة

مصاريف التأمين على الطلاب إجباريا |تفاصيل

مصرع طفل وإصابة 3 من زملائه إثر تصادم أتوبيس مدرسة بطريق السويس

عقب تجربته على 12 ألف مواطن.. روسيا تعلن نجاح لقاح كورونا

وزير التعليم: التليفزيون الأساس في الحصص الدراسية لهذه المراحل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة

هل فيروس كورونا يعيش على النقود؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتطهيرها

لأول مرة.. مي عمر تغني بصوت مثير.. مشاهد حصرية من كواليس مسلسل لؤلؤ.. فيديو