برسالة مؤثرة.. أحدث ظهور لـ أبوجبل من مباراة حرس الحدود.. شاهد

نشر حارس مرمى نادي الزمالك محمد ابو جبل مجموعة صور جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





ويظهر أبوجبل خلال المباراة التى جمعت بين الزمالك وحرس الحدود بالأمس على استاد المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم, وانتهت بفوز القلعة البيضاء على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.









وعلق أبو جبل علي الصور: "إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر متعلق بالمزيد .. ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد".





ثم اضاف :" وهو وعد من الله ⁦( لئن شكرتم لأزيدنكم )⁦".





وحقق فريق الزمالك الفوز على حرس الحدود، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء يوم امس الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليقبل بهذه النتيجة الفارس الأبيض.





ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 68 ، جمعها من 33 مباراة، وأحرز لاعبوه 47 هدفًا وتلقت شباكه 26، وسيُخم 3 نقاط من الأبيض فى نهاية الموسم لعدم حضوره مباراة الأهلى فى الدور الأول، فيما هبط رسميًا حرس الحدود للقسم الثانى، بعد أن أصبح فى المركز الـ 16 برصيد 30 نقطة جمعها من 33 مباراة وأحرز لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 40.





وتأكد بشكل رسمي هبوط حرس الحدود إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل، ليكتمل عقد الهبوط بتواجده إلى جانب نادي مصر وطنطا.





وجاء هبوط الحدود بعد الخسارة التي مُني بها أمام الزمالك مساء امس، بهدفين لهدف، في الجولة 33 وقبل الأخيرة من دوري We المصري.





وسبق لناديي طنطا ونادي مصر أن تأكد هبوطهما إلى الدرجة الثانية منذ عدة أسابيع، قبل أن يلحق بهما الفريق العسكري.



