برسالة مؤثرة.. أحدث ظهور لـ أبوجبل من مباراة حرس الحدود.. شاهد

‏‎إن النعمة موصولة بالشكر ؛ والشكر متعلق بالمزيد .. ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد 👌⁦❤️⁩ وهو وعد من الله ⁦❤️⁩ ( لئن شكرتم لأزيدنكم )⁦❤️⁩