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أخبار العالم

ترامب: أنا محصن من كورونا وأريد أن أعطي الجميع قُبلة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:27 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في تجمع انتخابي بولاية فلوريدا، وذلك في أول ظهور منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال ترامب في كلمته أمام أنصاره: "رغم ما مررت به، يقولون أنني محصن الآن من الفيروس، أشعر بالقوة". 

وأضاف: "أشعر بالقوة الآن، سأسير وسط الجمهور، سأدخل إلى هناك، سأقبل كل واحد من الجمهور، سأقبل الرجال والنساء الجميلات، سأعطيكم قبلة كبيرة". 

وحذرت مؤسسات إعلامية كبرى في الولايات المتحدة، من إرسال الصحفيين، رفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى التجمعات الانتخابية، دون توفير ضمان على حماية حياتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ورفضت صحف "نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، وواشنطن بوست، إرسال صحفيها برفقة الرئيس الأمريكي في جولته إلى فلوريدا، مؤكدين على عدم وجود ضمان بتوفير الاحتياطات الأساسية لحماية الصحفيين. 


وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن تعامل إدارة الرئيس الأمريكي مع الفيروس بحالة تراخي شديدة، حيث ظهر الصحفيين في المقصورة الرئيسية لترامب دون ارتداء كمامات. 
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