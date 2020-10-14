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تعليم

خلال عام.. جامعة طنطا تمنح 310 دكتوراة و664 ماجستير

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:20 م
الدكتور كمال عكاشة
الدكتور كمال عكاشة
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أحمد على

قال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إن إجمالي عدد الحاصلين على الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة بلغ 4 آلاف و 742 باحث خلال الفترة من 1/10/2019 حتى 30/9/2020 .

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وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أنه تم منح 310 درجة دكتوراه ، و664 درجة ماجستير، و3 آلاف و768 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

وأضاف الدكتور كمال عكاشة، أن عدد الحاصلين على الدراسات العليا بمختلف درجاتها بلغ 1972 بكلية التربية، و1602 بكلية الحقوق، و347 بكلية الطب، و90 بكلية طب الأسنان.

بينما 39 بكلية الصيدلة، و74 بكلية الهندسة، و177 بكلية العلوم، و70 بكلية التربية الرياضية، و29 بكلية التربية النوعية، و106 بكلية التجارة ، و158 بكلية الآداب ، و24 بكلية التمريض، و 4 بكلية الزراعة.

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