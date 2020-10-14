فصل الكهرباء عن الغردقة لصيانة المحولات.. اعرف المواعيد والمناطق

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربي عن منطقة تقسيم ناصر بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، وذلك غدا الخميس.

وكشف مركز عمليات البحر الأحمر في بيان ، أنه سيتم فصل التيار عن تقسيم ناصر بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.