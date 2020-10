ربنا يرحمك ويتجاوز عن سيئاتك ..عبير صبري تطلب الدعاء لـ محمود ياسين

View this post on Instagram

لا اله الا الله الغفور الرحيم ..ربنا يرحمك ويعفو عنك ويتجاوز عن سيئاتك ويدخللك فسيح جناته ..ويصبر عيلتك ومحبيك 🙏وداعا محمود ياسين #AA