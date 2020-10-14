ورم بالرأس.. ماجي بوغصن: بالإصرار والإيمان تخطيت التجربة المريرة| فيديو

قالت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن ،: مصابة منذ سنة بورم برأسها وكانت هذه التجربة صعبة ومليئة بألم وكانت مخيفة ولكنني كان لدي إيمان وصبر لحياة جديدة.





وأضافت ماجي بو غصن خلال لقائها في برنامج الدنيا علمتني المذاع علي قناه ام بي سي 4 ، : أنني أعمل منذ 5 سنوات وكان لدي ألم في رأسي وعندما ذهبت الي الطبيب طلب مني عمل اشعة وكان يظن ان هذا الالم قادم من الجيوب الأنفية ولكن الاشعة اظهرت انها ليست الجيوب الأنفية .





واوضحت بو غصن ، أن الاشعات أظهرت انني لدي ورم بالرأس وبعدها ذهبت إلى المستشفى وقمت بعمل جميع الإجراءات وجاءت مرحلة حلق الشعر ولكنني طلبت منهم ان يعطوني مخدر لانني لا اريد رؤية هذا. أظهرتإلىالمستشفىالإجراءات



