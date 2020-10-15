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أخبار البلد

دعما من جموع الشعب المصري.. #حق_مريم_فين يتصدر تويتر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر هاشتاج #حق_مريم_فين موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد القبض على اثنين من المتهمين في مقتل فتاة المعادي.

وكان دشن رواد السوشيال ميديا الهاشتاج دعما منهم في قضية مقتل مريم محمد والمعروفة بـ "فتاة المعادي" بعد قبض رجال المباحث بالأمس على اثنين من مرتكبي الجريمة البشعة.


وتفاعل عدد كبير من رواد تويتر مع الهاشتاج وجاءت تعليقاتهم :

الله يرحمك ياعروسه ويصبر اهلك

لازم يكون فيه قوانين حازمه تصل الي الإعدام في حوادث التحرش اللي بالشكل ده والاغتصاب

حق الشهيدة مريم مش هيضيع و احنا هنجيبه

قلبي متقطع عليكي  رغم اني معرفكيش ونفسي حقك يرجعلك في الدنيا زي ما هيرجعلك كدة كدة من ربنا يوم الحساب

ربنا يرحمك يا مريم يا جميلة وانا واثقة انك في أحسن مكان دلوقتي ويابختك بالجنة يا حبيبتي

مسمهاش فتاة المعادي اسمها "مريم" ومسمهاش وفاة اسمه قتل

الله يرحمك يا مريم انتي اكيد في مكان أحسن بكتير انا لله وانا اليه راجعون

انا زعلانة اوي مش متخيلة قد ايه الموت قريب من كل واحدة فينا كان ممكن تكون مكانها بسبب شوية ناس الاعدام شوية عليهم 


وكان تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي بعثرهم على جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر.

وتشير التحريات الأولية إلى أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها وجذب حقيبة يدها؛ مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، وهو ما سيكشف عنه تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وانتقل مساء أمس، الأربعاء، اللوائين أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، ونبيل سليم، مدير المباحث، إلى قسم شرطة المعادى لمتابعة جهود فرق البحث.
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