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اقتصاد

البورصة ترتفع 0.36% بمستهل التعاملات.. ورأس المال السوقي يربح 2 مليار جنيه

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.36 % ليصل إلى مستوى 11,374 نقطة. 

وسجّل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مكاسب قدرها 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633 مليار جنيه، وسط مشتريات المستثمرين العرب.


وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 49 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 14 مليون ورقة منفذة على 1.8 ألف عملية.

وجرى التداول على 109 سهم، ارتفع منهم نحو 47 سهمًا، وانخفض نحو 15 سهمًا، ولم تتغير مستويات 47 سهمًا.
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