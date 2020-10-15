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أبناء كلية الشرطة يكتبون بأجسادهم على الحائط.. فيديو

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:46 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
كتب مجموعة من طلاب كلية الشرطة بأجسادهم "رجال الشرطة" على حائط العرض، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ويشارك الرئيس السابق عدلي منصور، بالإضافة إلى عدد من المسئولين وهم وزير الداخلية، والبابا تواضروس، ورئيس الوزراء، وعدد من أعضاء الحكومة في حضور حفل التخرج.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة صباح اليوم بأكاديمية الشرطة تخرج دفعة جديدة من طلبة الشرطة لعام 2020.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد صباح اليوم الخميس، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

 يحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.
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