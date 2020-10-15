قساوة قلب وانعدام ضمير.. #فتاة_المعادي يتصدر تويتر ومطالبات بإعدام المتهمين

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #فتاة_المعادي وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معاه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
وجاءت التعليقات كالتالى:
حسبي الله على قساوه القلب وانعدام الضمير حسبي الله على كل واحد مايخاف الله الله يكافيهم حسبي الله ..— kno (@na3_kno) October 15, 2020
الله يرحمها يارب ويغفرلها .. وان شاء الله مايضيع حقها !! #فتاة_المعادي
You may rest in peace now 💔— KhaLed Ali (@Khaled2306Ali) October 15, 2020
اللهم ارحم مريم محمد و اسكنها فسيح الجنات و الهم اهلها الصبر#فتاة_المعادي
اتمنى ان يكون هناك حملة ضد التحرش، كفا كلام عن اللبس والحجاب وعمل المرأة وركزوا على سلوك بعض الرجال المشين #فتاة_المعادي— Micheal Mounir (@michomounir) October 15, 2020