قساوة قلب وانعدام ضمير.. #فتاة_المعادي يتصدر تويتر ومطالبات بإعدام المتهمين

وكشفت التحريات الأولية، عن أن فتاة المعادى قد تعرضت لواقعة تحرش من قبل 3 شباب كانوا يستقلون سيارة أثناء سيرها بشارع 9 دائرة قسم شرطة المعادي، وعندما تصدت لهم حاولوا جذب حقيبة يدها؛ مما تسبب فى سقوطها على الأرض، وتم سحلها عدة أمتار وارتطمت بالرصيف لتسقط جثة هامدة نتيجة الحادث.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #فتاة_المعادي وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معاه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.



