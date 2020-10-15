وزير التعليم: القصة المقررة على طلاب الثانوية العامة"للاطلاع فقط"

وأكد أن الدولة تنفق هذا العام الكثير للاستعانة بخبراء في التعليم والتقييم من أجل تحسين جودة التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم هذا العام أكبر حجم من الخدمات بأشكال مختلفة بداية من الحصص التليفزيونية التي ستحضر الطالب لشكل الامتحان الجديد مرورا بمجموعات التقوية في المدارس.





وعن مزايا مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد، أكد وزير التربية والتعليم أن معلميها معروفون، وأموالها محكومة، والوزارة مسئولة عنها فنيا وصحيا.





وردا على سبب وقف طباعة الكتب المدرسية لطلاب المرحلة الثانوية، قال وزير التربية والتعليم: "لقد قمنا ببناء بنية تحتية في المدارس وأعددنا منصات إلكترونية، ووزعنا تابلت على طلاب المرحلة الثانوية، وبالتالي قررنا عدم طباعة الكتب"، لافتا إلى أن التابلت سيوزع على طلاب أولى ثانوي خلال أول أسبوع في الدراسة، كما أن مناهج 3 ثانوي ستظهر على منصة إدارة التعلم قبل بدء الدراسة "قبل يوم السبت".





وقال وزير التربية والتعليم إن الكتاب الورقي أصبح تكلفة غير مبررة في ضوء الاستثمار الموجود لطلاب المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أن الكتب المدرسية ستتاح في شكل بي دي اف وفي شكل كتب تفاعلية على المنصات، أي أن الكتب أصبحت رقمية وليست ورقية في المرحلة الثانوية.





وأكد أن جميع الأجهزة في الدولة ترى أن طباعة الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية ستكون إهدارا للمال العام، خاصة بعد أن تم صرف الكثير على المحتوى الرقمي.





وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في الخريف سنضخ مناهج في العلوم والرياضيات باللغة الفرنسية على المنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن عدد الطلاب الدارسين باللغة الفرنسية في مصر قليل جدا، وأشار إلى أن تكلفة إنتاج محتوى تعليمي بالفرنسية لهم عالٍ.



