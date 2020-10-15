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فن

صابرين تهنئ ابنها بعيد ميلاده: كل سنه وانت طيب يانور عيني

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:51 م
صابرين وابنها نور
صابرين وابنها نور
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محمد بدران

هنأت الفنانة  صابرين ابنها نور بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة لها مع ابنها نور عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".


وكتبت  صابرين رسالة لابنها، قائلة، "كل سنه وانت طيب وعقبال سنين كتير من حياتك كلها نور زي اسمك وايامك مشرقه مثل ابتسامتك الجميله"


وتابعت "يااارب يبعد عنك كل شر ويقربلك الخير كله ويحميك وتكون دائما في حفظه ويكون راضي عنك وكل يوم يكون احلي من اللي قبله كل سنه وانت طيب يانور عيني❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️"


وشاركت  صابرين في مسلسل "ليالينا" الذى عرض خلال السباق الرمضانى 2020 وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات.

المسلسل يشارك في بطولته  صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبدالغني، منة عرفة، محمد على رزق.


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