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بين الناس

مواطن يناشد وزارة التموين لإضافة زوجته وأولاده إلى بطاقته التموينية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:06 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن محمود عبد العزيز محمد صديق ، المقيم محافظة قنا مركز قفط ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التموين بإضافة زوجته وأولاده إلى بطاقته التموينية .

قال فى رسالته : انا معايا خمس أطفال ومعايا بطاقه تموين ولا المدام ولا الأطفال نزلين علي البطاقة للعلم ان الأطفال كلهم يدخلوا معايا اصغر طفل عنده خمس سنوات ونصف.

وأضاف : المصاريف زايده وكل يوم بنشترى ٤٠ جنيها عيش بس.

للتواصل مع القارئ 
٠١٠٣٣١١٩٣٤٩

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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