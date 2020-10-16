مواطن يناشد وزارة التموين لإضافة زوجته وأولاده إلى بطاقته التموينية

ناشد المواطن محمود عبد العزيز محمد صديق ، المقيم محافظة قنا مركز قفط ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التموين بإضافة زوجته وأولاده إلى بطاقته التموينية .





قال فى رسالته : انا معايا خمس أطفال ومعايا بطاقه تموين ولا المدام ولا الأطفال نزلين علي البطاقة للعلم ان الأطفال كلهم يدخلوا معايا اصغر طفل عنده خمس سنوات ونصف.





وأضاف : المصاريف زايده وكل يوم بنشترى ٤٠ جنيها عيش بس.





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