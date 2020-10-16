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تعليم

القومي للبحوث يقيم ورشة عمل جديدة للباحثين .. الثلاثاء المقبل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
البحث العلمى
البحث العلمى
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نهلة الشربينى
اعلن المركز القومي للبحوث تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، عن قيام وحدة المؤتمرات بدعوة الباحثين و الدكاترة من مصر وخارجها لحضور ورشة عمل تحت عنوان : كل مايخص دورة انتاج بدارى تسمين ناجحة All about successful production of broiler chicken flock ".

واوضح المركز أنه يُحاضر في الندوة :

- الدكتور خالد محمد البيومى عبد ربة استاذ ورئيس قسم بحوث امراض الدواجن - بالمركز القومى للبحوث وعضو الجمعية العالمية لامراض الدواجن - عضو الجمعية المصرية لامراض الدواجن

- الدكتور سامح عبد المعز عامر باحث بقسم امراض الدواجن وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020 فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

- الحضور والشهادات مجانًا يرجى العلم إن التسجيل بلينك الحضور غير كافى للحصول على الشهادة بل يجب الحضور والتسجيل فى لينك الشهادة ألذى يطرح داخل الويبنار

- التسجيل عن طريق الرابط:

https://forms.gle/o41noKoKr7NC1F828

- لينك الحضور عبر Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/89134714457?pwd=TkIyOFU1RnFiOWt3R29wYzdJYit0dz09

- سيتم البث المباشر المتزامن على صفحة الفيسبوك:
وحدة المؤتمرات :
https://www.facebook.com/conferenceunitnrc/
شعبة البحوث البيطرية :
https://www.facebook.com/veterinarydivision2019

- وقناة اليوتيوب لوحدة المؤتمرات:

https://www.youtube.com/channel/UCeCk7Vgy5_yCpoqSweMBY8Q

- موقع وحدة المؤتمرات:

www.confunrc.com

لمزيد من المعلومات :

https://www.facebook.com/veterinarydivision2019/
Veterinary Research Division Webinars

شعبة البحوث البيطرية بالمركز القومى للبحوث:

https://t.me/VRDNRCImage

وينعقد المؤتمر العلمى الأول لعرض بيع منتج مصرى مستخرج من الطحالب داخل معامل المركز القومى للبحوث الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبــر 2020 في القاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث .


وكان قد اعلن المركز القومي للبحوث انه تم تسجيل أول مستحضر تجميل باسم المركز القومي للبحوث بإدارة مستحضرات التجميل – هيئة الدواء المصرية – تحت رقم : 58287/2020 ويحمل اسم(Donaderm Antiaging Cream) وهو كريم يحتوى على العديد من المركبات المضادة للأكسدة ويحافظ على صحة الجلد والمناطق المحيطة بالعين ويقوى المناعة.

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وقد قام المركز القومى للبحوث بعمل كافة التجارب الإكلينيكية اللازمة لهذا المستحضر و التى أدت إلى إعتماد تسجيله في هيئة الدواء المصرية كمستحضر لعلاج تجاعيد الجلدAnti-aging Cream.ومن المقرر أن يتم طرح الكريم فى الأسواق بالتعاون مع بعض الشركات الوطنية في مصر .
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