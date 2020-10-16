أمن الجيزة يفحص بلاغا بقتل شاب لوالدته حرقا في فيصل

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بقيام شاب بقتل والدته حرقا بعدما أشعل النيران بجسدها، وانتقلت قوة أمنية من مباحث غرب الجيزة للوقوف على ملابسات الواقعة.





تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بنشوب حريق في شقة بمنطقة المطبعة بفيصل، وانتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق وأثناء فحص الشقة تبين العثور علي جثة سيدة، أشارت أقوال الجيران الأولية إلى أن نجل السيدة وراء قتلها بعدما اشعل النيران في جسدها.





وردد الجيران أن الابن ضابط مفصول، ومازالت فرق البحث تفحص ملابسات الواقعة للوقوف علي حقيقتها وملابساتها.



