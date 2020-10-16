AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أمن الجيزة يفحص بلاغا بقتل شاب لوالدته حرقا في فيصل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:51 ص
جثة
جثة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بقيام شاب بقتل والدته حرقا بعدما أشعل النيران بجسدها، وانتقلت قوة أمنية من مباحث غرب الجيزة للوقوف على ملابسات الواقعة. 

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بنشوب حريق في شقة بمنطقة المطبعة بفيصل، وانتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق وأثناء فحص الشقة تبين العثور علي جثة سيدة، أشارت أقوال الجيران الأولية إلى أن نجل السيدة وراء قتلها بعدما اشعل النيران في جسدها. 

وردد الجيران أن الابن ضابط مفصول، ومازالت فرق البحث تفحص ملابسات الواقعة للوقوف علي حقيقتها وملابساتها. 

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيداع المتهم بذبح زوجته في بولاق الدكرور بمستشفى الأمراض العقلية

هشم رأسه بفرع شجرة.. حبس المتهم بقتل والده لسوء معاملته في أطفيح

قبل وصولها لعنابر المرضى.. إخماد حريق في مخازن مستشفى خاص بفيصل

ماس كهربائي السبب.. النيابة تحقق في حريق مستشفى خاص بفيصل

ترشيحاتنا

ظروف غير إنسانية.. يحتجز زوجته في مرحاض 18 شهرًا.. شاهد

الرعب يجتاح العالم.. الصحة العالمية تحذر من ارتفاع مفاجئ في إصابات كورونا

الفرح اتقلب حزن.. فتاة المعادي كانت تحضر لـ زفافها.. تفاصيل

وفاة أرملة الفريق محمد العصار

الأهلي يستغني عن اللاعب محمد عبد المنعم

شاهد.. مهارات الخطيب تخطف أضواء بعثة الأهلي في المران الرئيسي بالمغرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية .. رنا سماحة تجذب الأنظار برفقة خطيبها من مسرح الزمالك

كواليس ثاني فيلم غنائي في السينما المصرية.. أرباحه تخطت ربع مليون جنيه رغم عرضه في الثلاثينيات

على حسب طبيعة المكان .. كيفية استخدام الإضاءة في المنزل