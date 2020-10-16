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منوعات

كنت بهزر معاها .. طفلة تلقى مصرعها على يد جدها بعد إلقائها في البحر .. صور

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
اعترف الجد الذي دفع طفلة صغيرة من نافذة سفينة  بأنه مذنب  حينما ألقاها في المياه ظنا منه أنه سيعلمها السباحة إلا أن الطفلة لم تتمكن من الطفو و غرقت.

ذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الطفلة  كلوي ويغان البالغة من العمر ثمانية عشر شهرًا  توفيت غرقا عندما سقطت من ذراعي سالفاتور أنيلو جدها من خلال نافذة في الطابق الحادي عشر من سفينة الرحلات البحرية التي كانوا عليها أثناء رسوها.

قال الجد انيلو ، إنه التقط كلوي ويجاند انه كان يمزح مع الطفلة و لكنها أفلتت من يده  وأمسكها بعد سقوطها بالفعل من يده في  الطابق الحادي عشر و لكنها أفلتت مرة أخرى من بين يديه و سقطت في المياه.

أضاف  أنيلو إنه عانق الطفل البالغ من العمر ثمانية عشر شهرًا في البداية ، لكنه ترك ذراعًا واحدة عندما طرق أحدهم باب غرفته ليضع وجبة الإفطار . 
كنت بهزر معاها .. طفلة تلقى مصرعها على يد جدها بعد إلقائها في البحر .. صور
كنت بهزر معاها .. طفلة تلقى مصرعها على يد جدها بعد إلقائها في البحر .. صور
كنت بهزر معاها .. طفلة تلقى مصرعها على يد جدها بعد إلقائها في البحر .. صور
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