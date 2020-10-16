جامعة حلوان في أسبوع.. بروتوكول تعاون بين الفنون التطبيقية والقابضة للغزل والنسيج.. واستعدادات مكثفة لاستقبال طلاب المدن الجامعية

أخبار جامعة حلوان في أسبوع

كثفت وحدة التعليم الإلكتروني بمركز الحساب العلمي بجامعة حلوان بالتزامن مع اقتراب العام الجامعي الجديد في ظل خطة جامعة حلوان لتطبيق نظام التعليم الهجين، الذي يعتمد على الدمج بين التعلم وجهًا لوجه والتعلم عن بعد، برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ندوات " التعليم الهجين "، وذلك بحضور عدد كبير من السادة وكلاء الكليات والسادة رؤساء الأقسام بالكليات.

وتضمنت الدورات التدريبية التعريف بنظام التعلم الجديد "الهجين" الذي يعتمد على المزج بين نظام الحضور، والتعلم عبر الإنترنت، لكي يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفى وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، الأمر الذى يسهم فى تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلي من خبرة السادة أعضاء هيئة التدريس باستخدام أفضل الإمكانيات.

تقام الندوات تحت إشراف الدكتور أيمن خليفة مدير مركز الحساب العلمي بالجامعة للتعريف بالتعليم الهجين الذي أصبح أمرا ضروريًا وحتميًا في ظل استمرار جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتقليل الكثافات الطلابية فضلا عن كونة من متطلبات واهداف خطة الدولة الذكية.

وأوضح الدكتور أحمد يوسف مدير وحدة التعليم الإلكتروني أن الندوات تشمل إيضاح مراحل التعليم الهجين وتشمل التعلم، والتقييم، والأنشطة والخدمات في ظل تطبيق نظام الحضور مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات، إلى جانب التشديد على ارتداء الكمامات الواقية وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بالإضافة إلى التعرف على سبل استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة، إنتاج المقررات الإلكترونية بكل كلية و استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة.





وقعت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ممثلة في الدكتور ميسون قطب عميد الكلية مذكرة التفاهم مع الشركة القابضة للغزل والنسيج ومثلها الدكتور أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، وذلك في إطار حرص كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان على المشاركة في تطوير صناعة الغزل والنسيج بمصر وتحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وتم عقد البروتوكول تحت إشراف الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث شملت بنود التعاون: التدريب المتبادل بين الطرفين تدريب طلاب الكلية في المصانع والشركات التابعة للشركة القابضة وتدريب العمالة على النواحي الفنية من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية.





كما تضمنت الاتفاقية المبرمة بين الجانبين أن تقوم الكلية بتقديم التصميمات المبتكرة في شتى المجالات مثل الغزل والنسيج والتريكو وطباعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وكذلك الإعلان والطباعة والنشر والتغليف من أعمال الطلاب المتميزين في الكلية.

تمهيدًا لبدء عام جامعي جديد تشهد جامعة حلوان حملة استعدادات متنوعة على جميع المستويات لاستقبال الطلاب بالمدن الجامعية وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.







وتابع الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الانتهاء من أعمال تجهيز المباني وإعدادات غرف إقامة الطلاب, واطمأن سيادته على أنها مجهزة على أعلى مستوى، من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية بالغرف للطلاب.







وأكد رئيس جامعة حلوان أن عمليات التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية لكل الغرف بالمدن الجامعية؛ لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب.





وقال إن جامعة حلوان تتخذ كل التدابير اللازمة لتحقيق حماية صحة الطلاب وسلامتهم في أماكن معيشتهم من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد وارتداء الكمامات فضلا عن توفير شنطة لكل طالب بها ماسك وكحول لكل طالب وطالبة يأتى ذلك حرصًا على أبنائنا الطلاب.





وأوضح نجم أنه تم تحسين البنية الأساسية للمدن الجامعية؛ وكذلك وسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين، وتم توفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب خلال فترة دراستهم.







وحرصًا على سلامة الطلاب شدد رئيس جامعة حلوان على أنه سيتم إجراء متابعة دورية لتطبيق الاشتراطات الصحية على العاملين كافة بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهي، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، لتوفير المواصفات البيئية السليمة في المدن الجامعية بجامعة حلوان.