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حوادث

شاهد.. الداخلية تهدي حقائب مدرسية للطلبة بالمناطق الأكثر احتياجا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:51 م
الداخلية تهدى حقائب
الداخلية تهدى حقائب مدرسية لطلبة المدارس
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مصطفى الرماح
قامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة لإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للطلبة بالمناطق الأكثر إحتياجًا على مستوى الجمهورية.

وإضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التى تساهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس إحتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار ،بتجهيز شنط مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ (المناطق الأكثر إحتياجًا- دور الأيتام- ذوى القدرات الخاصة .....) على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان ومختلف مديريات الأمن.. مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".
 
 يأتى ذلك إتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الإجتماعية وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية فى أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور وإستمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية ، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسى .

شاهد.. الداخلية تهدي حقائب مدرسية للطلبة بالمناطق الأكثر احتياجا
شاهد.. الداخلية تهدي حقائب مدرسية للطلبة بالمناطق الأكثر احتياجا
شاهد.. الداخلية تهدي حقائب مدرسية للطلبة بالمناطق الأكثر احتياجا
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