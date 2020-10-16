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أخبار العالم

الإمارات تنتصر على كورونا.. تطعيم وزير الخارجية بمصل ضد الفيروس تمهيدا لتعميمه

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:13 م
وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي أثناء تلقي المصل
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محمود نوفل
تلقى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد جرعة لقاح كورونا، بعد إعلان خطة الإمارات لتقديم اللقاح لفئات محددة من خط الدفاع الأول ضد الفيروس، ثم تعميمه على الجميع. 

ونشر وزير الخارجية الإماراتي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، صورته أثناء تلقي الجرعة، وعلق عليها قائلًا: التطعيم من كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية، مصحوبا بهاشتاج تم التطعيم. 

يشار الي ان الإمارات قررت استعمال اللقاح وهو من إنتاج شركة الأدوية الصينية سينوفارم وأخضعته الإمارات لتجارب أكدت أنه آمن وفعال .

من ناحية أخري قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد: نكرر دعمنا للاستقرار في المنطقة، ونأمل أن يعمل الإسرائيليون والفلسطينيون على حل الدولتين”، حيث قام ونظيراه الإسرائيلي غابي أشكينازي والألماني هايكو ماس، بزيارة لمتحف المحرقة والنصب التذكاري للهولوكوست في العاصمة الألمانية برلين بحسب سكاي نيوز عربية.

تأتى هذه الزيارة في ضوء لقاء مرتقب للوزراء الثلاثة يناقشون خلاله ملفات عدة بينها سبل تطوير العلاقات الثنائية وتكريس أسس السلام.

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