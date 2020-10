مشكلة كبيرة تواجه مستخدمي هواتف آيفون القديمة.. اعرف التفاصيل

بعد شهور من التسريبات والتوقعات حولها، كشفت شركة آبل عن سلسلة هواتف iPhone 12، يوم الثلاثاء المنصرم، والتي تضم لأول مرة في تاريخ الشركة الأمريكية أربع إصدارات جديدة هي: iPhone 12 Mini وiPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.

وفى حين أن العديد من المستخدمين حريصون على الحصول على أجهزة أيفون 12 الجديدة، ادعى آخرون أن شركة آبل قد أبطأت أجهزة أيفون القديمة الخاصة بهم بعد حدث الإطلاق، وفق ما ذكرته صحيفة "mirror" البريطانية.

وقام أحد المستخدمين المتضررين بنشر تغريدة ععلى موقع تويتر، قال فيها: "الطريقة التى تجعل بها أبل الموديلات القديمة أبطأ من خلال التحديثات لتجبرك على الترقية تضر".

وأضاف آخر: "مرحبا آبل، إطلاق iPhone 12 Pro لا يعنى أنه يتعين عليك الآن إبطاء جميع الهواتف السابقة، بكل الحب، مستخدم مهتم بشركة آبل ".

ولمعرفة سبب بطء هواتف آيفون القديمة، يوجد تفسير واحد له، وهى أنه كجزء من إطلاق iPhone 12، طرحت آبل تحديث iOS جديدا، مما يعنى أن العديد من الأنظمة التى يتكون منها جهاز آيفون الخاص بك ستتغير، مما يزيد الطلب على معالجك.

وأوضح أدريان كينجسلي هيوز، الباحث فى موقع ZDNet: "يؤدى تثبيت نظام تشغيل جديد على هواتف آيفون إلى تشغيل الكثير من الأشياء فى الخلفية، من الفهرسة إلى إعادة ضبط البطارية، ويمكن أن يستمر هذا لساعات أو حتى أيام".

وأضاف: "هذا لا يستهلك الطاقة فحسب، ولكن إعادة معايرة البطارية يمكن أن تعطى انطباعا بأن البطارية تنفد بسرعة أكبر فى حين أنها ليست كذلك فى الواقع، بالإضافة إلى ذلك يوجد العامل المزدوج المتمثل فى حدوث الكثير من تحديثات التطبيق بعد إصدار جديد، جنبا إلى جنب مع الكثير من الميزات الجديدة المتاحة التى قد تؤدى إلى استنزاف المزيد من الهواتف القديمة ".

