تعليم الوادى الجديد تنهي الاستعداد للعام الدراسي

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسى الجديد، الذى ينطلق صباح غد السبت فى مدارس المحافظة.





وأكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعى فى الفصول الدراسية وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس بشكل مركز ومكثف ومتابع من جميع المسئولين وقيادات التعليم.

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وأضاف وكيل تعليم الوادى الجديد، أنه جرى تعليق ملصقات ولوحات إرشادية عن الوقاية من فيروس كورونا، وصيانة جميع المقاعد المدرسية بالمدارس، وبالنسبة لمرحلة رياض الأطفال فتم تجهيز واستكمال أعمال الدهان بألوان مناسبة لتلك المرحلة وتزويد قاعات رياض الأطفال بالأجهزة والوسائل التعليمية، لتوفير الجو المناسب للتلاميذ لبدء العام الدراسى الجديد 2020/2021 م.





ولفت جمال إلى أن المديرية تنفذ خطة الربط الإلكترونى بين ديوان المديرية والإدارات التعليمية الخمسة، والمدارس على مستوى المحافظة، واستخدام البرامج والخدمات الالكترونية المختلفة، خدمة البريد الإلكتروني، الاجتماعات والمؤتمرات المرئية المباشرة عبر (skype for business)، قواعد البيانات الموحدة ( الحكومة الإلكترونية )، تحديث بيانات الطلاب والقيد والنقل والنتائج، تحديث بيانات المعلمين والإداريين والترقيات والنقل والانتدابات، التدريب والامتحانات للمعلمين داخل مراكز الاختبارات المعتمدة بالمديرية والإدارات التعليمية.





وأشار جمال إلى أنه جرى تفعيل النظام الجديد للتعليم ( تابلت – توصيل شبكة الإنترنت بالمدارس)، حيث جرى عمل برنامج تدريبى للطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوى العام وذلك للتدريب على مهارات استخدام التابلت والدخول على بنك المعرفة مما يساعد الطالب على الاطلاع والمذاكرة للمناهج.





وأكد وكيل تعليم الوادى الجديد أنه تم الانتهاء من توصيل شبكة إنترنت بالمدارس من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة بين مديرية التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات أنهت الشركة المصرية للاتصالات توصيل كوابل الألياف الضوئية ( Optical Fiber ) المدرسة لـ 27 مدرسة ثانوية عامة بنسبة 100 %



