مليارات الجنيهات حققتها المنطقة الإقتصادية لقناة السويس.. والاتجاه التصديري للصناعات أبرز أهداف الدولة.. ونواب: مركز سمينس يخلق فرص عمل ولدينا فاض كهرباء حتي 2028

برلماني يكشف فوائد إفتتاح مركز سيمنس للطاقة

اقتصادية النواب تطالب بتصنيع هياكل السيارات

برلمانى: كامل الوزير بذل أقصى المساعي للتطوير





لاقت منظومة السكك الحديدية دعما وأهتماما كبيرا جاءت بفضل توجيهات الرئيس السيسي في إطار إستراتيجيات تحقيق التنمية الشاملة للدولة وخاصة بالقطاع الصناعي الذي يعتبر الذراع الأقوي لرفع معدلات التنمية والإستثمار، وعلي غرار أليات التطوير تم إفتتاح مركز مصر للخدمات الخاص بسيمنس للطاقة للإصلاحات وقطع الغيار اللازمة للسكك الحديدية بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، الامر الذى اشاد به نواب البرلمان فى توفير فرص عمل جادة للشباب ودخول مصر سوق التصدير وزيادة المنافسة.





قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن إفتتاح مركز مصري بشراكة ألمانية لتصنيع معدات وقطع الغيار الخاصة بمنظومة السكة الحديد بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ما هو إلا لجذب الأستثمارات و محاولة لإحياء وتنشيط المنطقة من جديد.





طالب " الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" بضرورة الأهتمام بصناعة هياكل السيارات نظرا لإرتفاع الطلب بالسوق ولكونها من الصناعات الثقيلة التي يجب تصنيعها بمصر وذلك لتحقيق إنفراد لمصر بهذه الصناعة في ظل وجود فئة قليلة من الدول تحتكر التصنيع.





كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن هيئة السكة الحديد إستعادت روح التطوير والتنمية وأصبحت ذراع قوي ومهم بالهيكل الإقتصادي للدولة خاصة بعد عقد الإتفاقيات والشراكات مع عدد من الدول الأجنبية أبرزها ألمانيا و روسيا بهدف استقطاب أحدث الجرارات والمعدات وذلك لتحسين أداء الخدمة بها وتحقيق أعلي الإيرادات.





وأوضح النائب، أن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس حققت في الأونة الأخيرة مليارات الجنيهات وتعتبر ثقل إستثماري مهم للدولة ونتيجة لموقع مصر الجغرافي فهو موقع محوري لوجيستي يمكنها من تغطية عدد كبير من الدول، مما يكن له الأثر الفعال في زيادة الإنتاج والأستغناء تدريجيا عن الإستيراد.









كما اشاد النائب أيمن عبدالله عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، بخطوات مصر الجريئة بمجال توليد الطاقة والكهرباء بإعتبار الطاقة العمود الفقري للصناعات وأساس قيام المشروعات الإقتصادي، لذا تحركت الدولة لتنمية هذا القطاع ودمجه بقطاع السكك الحديدية عن عقد إتفاقات إجنبية من شأنها دخول مصر حيز التصدير والإستغناء عن الإستيراد كما السابق.





أكد "عبدالله" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن إفتتاح مصر لمركز"سيمنس للطاقة" لخدمات التصليح وتصنيع المعدات وقطع الغيار الخاصة بمستلزمات السكك الحديدية أبرز جهود الدولة لتحقيق أكبر عائد إستثماري يمكن الدولة من خوض أسواق المنافسة الإقتصادية العالمية .





أشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة تسعي جاهدة للنهوض بمجال الطاقة، فمفاعل الضبعة النووي أكبر ما تم إنجازه فهو سيوفر المزيد من الكهرباء حتي 2028، فضلا عن إطلاق 3 محطات لتوليد الطاقة وتشغيل المولدات الكهربية. وتابع النائب حديثه، قائلا" هناك عدة مميزات لتلك المصانع أهمها توفير فرص عمل كبري للشباب ورفع دخل المواطن نتيجة الأرباح الإستثمارية، إضافة إلي منح مهندسي المشاريع التدريبات والخبرة اللازمة مما يمكنهم من إكتساب مهارات فنية عالية.





كما أوضح النائب، أن ما نعيشه الأن من تطورات وإنتعاش حركة الإقتصاد هو فاتورة أمان لحياة كريمة بالمستقبل القريب، فتحقيق التنمية الشاملة المستدامة غاية واجب تحقيقها وتسعي إليها القيادة السياسية الحكيمة وفق خطي وتوجيهات من الرئيس السيسي.









أشاد النائب أحمد الخشب عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بجهود وزارة النقل وتطويرها لمنظومة السكك الحديدية وتحسين مستوي الخدمات مقارنة بالأعوام السابقة بعد أن عانت من تدهورا وركودا دام لفترة طويلة.





أضاف" الخشب" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن المهندسر للمنظومة وذلك من خلال إستقطاب شحنات من الجرارات والعربات بأعلي أمكانيات كما تم أيضا تطوير المزلقانات وتدشين عدد من الورشات الفنية الخاصة بالصيانة كامل الوزير بذل أقصي المساعي للنهوض والتطوير.





كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة تبنت الإتجاه التصديري لذا تم القيام بعمل مصانع ومراكز تهدف إلي إدخال صناعات تكميلية تمكن مصر من تلبية إحتياجاتها المحلية وتصديرالفائض أي تحقيق الإكتفاء الذاتي الذي تسعي إليه الدولة، ومن ثم الحصول علي عائد إستثماري مرتفع مما يؤثر بالإيجاب علي رفع مؤشرات النمو الإقتصادي.





وتابع النائب حديثه قائلا: إنخفاض معدلات البطالة أبرز فوائد التطوير والتنمية بالقطاع الصناعي وتحديدا بعد إنشاء مركز سيمنس الخاص بتوليد الطاقة وقطع الغيار والمعدات مما يتبعه توفير وظائف عمل شاغرة للشباب،فالدولة حريصة علي تحقيق المنفعة العامة و النهوض بالمستوي المعيشي للمواطن.



