أنجبت رمز الشهامة والنضال .. وفاء عامر تنعي والدة الشهيد أحمد منسي

بكل الحزن انعي نموذج للأم المصرية التي ربت وأنجبت رجلًا يعد رمزًا للشهامة والنضال والبطولة، أنجبت رجلًا مصريًا ضحى بحياته من أجل هذه الأرض. تلك الأم العظيمة استجاب الله دعائها فهي أم فقدت أبنها وتعرضت لظلم شديد فدعوتها كانت في السماء، ولم يكن بينها وبين الله حجاب، وقد استجاب الله دعوتها ورأت سيرة أبنها تخلد أمام عينيها قبل وفاتها، وتأكدت إن مصر لن تنسى ابنائها ولم تتخلى مصر يومًا عن ابنائها، وحق الشهيد يعود اجلًا ام عاجلًا. ربنا يرحمها ... البقاء لله