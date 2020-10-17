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فن

أنجبت رمز الشهامة والنضال .. وفاء عامر تنعي والدة الشهيد أحمد منسي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:22 م
الشهيد احمد منسي
الشهيد احمد منسي ووالدته
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محمد بدران
نعت الفنانة وفاء عامر والدة الشهيد "أحمد المنسي"، التي وافتها المنية مساء اليوم.

وكتبت وفاء عامر عبر صفحتها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" : "بكل الحزن انعي نموذج للأم المصرية التي ربت وأنجبت رجلًا يعد رمزًا للشهامة والنضال والبطولة، أنجبت رجلًا مصريًا ضحى بحياته من أجل هذه الأرض.


وتابعت "تلك الأم العظيمة استجاب الله دعاءها فهي أم فقدت ابنها وتعرضت لظلم شديد فدعوتها كانت في السماء، ولم يكن بينها وبين الله حجاب، وقد استجاب الله دعوتها ورأت سيرة ابنها تخلد أمام عينيها قبل وفاتها، وتأكدت إن مصر لن تنسى ابناءها ولم تتخل مصر يومًا عن ابنائها، وحق الشهيد يعود آجلًا أم عاجلًا.
ربنا يرحمها ... البقاء لله"


تُوفيت والدة الشهيد أحمد صابر المنسي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر العائلة في العاشر من رمضان.

 
وأكد مصدر مقرب من العائلة، أن السيدة "سناء" والدة الشهيد المنسي كانت تعاني من بعض الأمراض، وتم حجزها بالمستشفى الجوي، ولقيت ربها داخل المستشفى.


وأضاف المصدر أنه تم أداء صلاة الجنازة من مسجد التوحيد وتشييع الجثمان بمقابر العائلة بمدينة العاشر من رمضان.





 
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بكل الحزن انعي نموذج للأم المصرية التي ربت وأنجبت رجلًا يعد رمزًا للشهامة والنضال والبطولة، أنجبت رجلًا مصريًا ضحى بحياته من أجل هذه الأرض. تلك الأم العظيمة استجاب الله دعائها فهي أم فقدت أبنها وتعرضت لظلم شديد فدعوتها كانت في السماء، ولم يكن بينها وبين الله حجاب، وقد استجاب الله دعوتها ورأت سيرة أبنها تخلد أمام عينيها قبل وفاتها، وتأكدت إن مصر لن تنسى ابنائها ولم تتخلى مصر يومًا عن ابنائها، وحق الشهيد يعود اجلًا ام عاجلًا. ربنا يرحمها ... البقاء لله

A post shared by Wafaa Amer (@wafaa3amerofficial) on

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