ضمنت كافة الأطياف السياسية.. نائب الشيوخ يشيد بقائمة تعيينات الرئيس السيسى

اكد النائب المعين بمجلس الشيوخ عفت السادات رئيس حزب السلام الديمقراطي، إن قائمة التعيينات ضمت كافة الاطياف السياسية والمجتمعية.





قال عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"‘ إن التعيينات شهدت تنوع يضم كافة التخصصات والخبرات مضيفا " مجلس الشيوخ اضافة حقيقية للحياة السياسية و يقدم المشورة و الاستشارة في كافة القضايا المطروحة خاصة القضايا الكبري التي تحتاج الى الدراسة.





واوضح عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة القادمة لابد ان تشهد تكاتف عناصر العمل الوطني للمشاركة فى صياغة التشريعات و القضايا الاقتصادية و الاجتماعية بما يحقق المصلحة العامة الدولة.





وقال عضو مجلس الشيوخ ان قائمة التعيينات و عودة مجلس الشيوخ بمثابة اثراء للحياة السياسية و الحزبية مؤكدا اهمية تفاعل الاحزاب و المجتمع المدني من خلال المجالس النيابية





و يبدأ مجلس الشيوخ غدا الاحد الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوته للانعقاد يوم 18 أكتوبر حيث يتم خلال الجلسة أداء النواب اليمين الدستورية و انتخاب رئيس المجلس والوكيلين





وتعقد الجلسة الإجرائية برئاسة أكبر الاعضاء سنا وتنص المادة 104 من الدستور على أنه "يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس الشيوخ ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".





وضمت القائمة المعينة من رئيس الجمهورية جميع ألوان الطيف السياسية، و الحزبية و الاعلامية و القضائية و العسكرية و غيرها من الفئات المجتمعية





كما ضمت مجموعة القيادات الحزبية ومنهم حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري و عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر ومحمد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة و السيد عبد العال رئيس حزب التجمع و تيسير محمد رزق مطر رئيس حزب إرادة جيل و عبد الحكيم أحمد عصمت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي و بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد وعدد اخر من القيادات السياسية و الحزبية و تنسيقية شباب الاحزاب.





و ضمت القائمة ايضا ممثلين للنقابات المهنية و العمالية و للكنيسة و ضمت عدد من الاعلاميين و الشخصيات العامة