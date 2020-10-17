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تعليم

أداب حلوان: المقابلات الشخصية للطلاب المستجدين غدا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:27 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان نتيجة التشعيب الداخلى لاقسامها للطلاب المستجدين استعدادا لاستقبال ملفات التقديم الخاصة بهم، حيث تضم الكلية 18 قسما. 

واوضحت الكلية انه بالنسبة للاقسام التى يشترط للقبول بها؛ اجراء مقابلة شخصية فانه سيتم اجراء المقابلات غدا الاحد ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ بمقر الاقسام بالكلية فى الفترة من ١٠ صباحا حتى ١٢ ظهرا . 

وأعلنت الكلية ايضا جداول الفصل الدراسى الاول باقسامها للعام الدراسى 2020، حيث تم تقسيم الطلاب بالاقسام الى مجموعتين وعلى كل مجموعة منهم الحضور يومين للجامعة. 

وشملت المجموعة الاولى طلاب الانتظام بالكلية و المجموعة الثانية طلاب الانتساب بالكلية، لتقليل الزحام داخل الجامعة حفاظا على سلامة الطلاب من انتشار وباء فيروس كورونا. 
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