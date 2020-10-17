أداب حلوان: المقابلات الشخصية للطلاب المستجدين غدا

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان نتيجة التشعيب الداخلى لاقسامها للطلاب المستجدين استعدادا لاستقبال ملفات التقديم الخاصة بهم، حيث تضم الكلية 18 قسما.





واوضحت الكلية انه بالنسبة للاقسام التى يشترط للقبول بها؛ اجراء مقابلة شخصية فانه سيتم اجراء المقابلات غدا الاحد ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ بمقر الاقسام بالكلية فى الفترة من ١٠ صباحا حتى ١٢ ظهرا .





وأعلنت الكلية ايضا جداول الفصل الدراسى الاول باقسامها للعام الدراسى 2020، حيث تم تقسيم الطلاب بالاقسام الى مجموعتين وعلى كل مجموعة منهم الحضور يومين للجامعة.



