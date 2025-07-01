ليست الأولى.. جبالي: الحكومة أتت إلى البرلمان غير مستعدة لمناقشة قوانينها

في نهاية الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى أنه من الواضح من خلال المناقشات التى تمت في مشروعى القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.

وأضاف المستشار الدكتور رئيس المجلس، أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.

وانهى المستشار الدكتور رئيس المجلس كلمته قائلا: “لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة”.

وقرر المجلس الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، وتستكمل المناقشة بجلسة الغد، داعيا الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا سيادته جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.

وتم رفع الجلسة العامة، على أن تعقد الجلسة القادمة صباح غدٍ الأربعاء الموافق الثانى من شهر يوليو الجارى.