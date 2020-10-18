سيدتي.. إيهاب فهمي يتغزل في زوجته بصورة ورسالة رومانسية.. شاهد

شارك الفنان إيهاب فهمي، جمهوره بصورة جديدة له برفقة زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام».





وظهر إيهاب فهمي، بصحبة زوجته فى إطلالة رومانسية، معلقا "سيدتي"، ونالت الثورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.





ويُعرض حاليًا للفنان إيهاب فهمي مسرحية "سيرة الحب" نخبة من النجوم المتميزة الفنان مجدي صبحي، وأحمد الدمرداش، ومروة ناجي وشيكو، وناصر عبدالحفيظ، ونهلة خليل، وشريف عواد، وأحمد الأمير، وعمرو أصلان، وسمية درويش، وعماد عبدالمجيد، ومجموعة من الشباب الصاعد، من تأليف أيمن الحكيم، وقائد الأوركسترا محمد أبواليزيد، ومن إنتاج الفرقة الاستعراضية للفنون الشعبية والموسيقية بقيادة صلاح لبيب، وإخراج فارس المسرح العربي الدكتور عادل عبده.





مسرحية "سيرة الحب" تتناول محطات من حياة بليغ حمدى وإثرائه للموسيقى ومعاناته من أجل الفن، وأثره البالغ فى الأغنية المصرية والعربية، وعلاقاته بكبار عمالقة نجوم الطرب والشعر والغناء والموسيقى بينهم أم كلثوم، وعبد الوهاب، ووردة، وعبد الحليم، والأبنودى، والسنباطى، والنقشبندى.





يذكر أن آخر أعمال إيهاب فهمي، مشاركته فى مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي، تارا عماد، وعدد من الفنانين.





وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.











