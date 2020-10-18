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فن

واصلوا يا شباب.. نبيل الحلفاوي معلقا على مباراة الزمالك والرجاء

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:08 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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محمد بدران

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "‏الزمالك في الشوط الأول مسيطر.. واصلوا يا شباب إعادة هيبة الكرة المصرية".


انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على الرجاء البيضاوي بهدف دون رد فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وبدأ الفريقان بالهدوء فى التمريرات وسط الملعب واغلق الزمالك جميع المساحات التي يمتاز بها الرجاء المغربي من ناحية الأطراف.

وباغت أشرف بن شرقي، مرمى الرجاء بتسديدة قوية ليتمكن حارس المغربي من صدها بسهولة فى الدقيقة 10.

وجاء هدف أشرف بن شرقي فى الدقيقة 18، عن طريق اشرف بن شرقي بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .

ورد الرجاء البيضاوي علي هدف اشرف بن شرقي بتسديدة قوية علي مرمي محمد ابو جيل لكن تخرج اعلي مرمي الزمالك فى الدقيقة 20 .

وفي الدقيقة 35 نفذ الزمالك ضربة ثابتة عن طريق زيزو داخل منطقة الجزاء قابلها مصطفى محمد بضربة رأس لكن كرته جاءت في منتصف المرمى تصدى لها حارس الرجاء

وواصل الرجاء البيضاوي الهجوم من مرتدة تصل عند بن مالانجو يسددها أرضية من على حدود منطقة جزاء الزمالك تمر على يسار ابوجبل الى خارج الملعب فى الدقيقة 37 .

انقاذ ابوجبل كرة خطيره بعد عرضية داخل منطقة الجزاء ورأسية من سفيان رحيمي لاعب الرجاء على يسار ابوجبل الذي يتألق ويتصدى لها باطراف أصابعه وتخرج الى ركنية للرجاء فى الدقيقة 42 .

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