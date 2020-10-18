الاتحاد السعودي يعلن تعيين الروماني إيوان لوبيسكو مديرا فنيا جديدا

اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع الروماني إيوان لوبيسكو، للعمل مديرًا فنيًا للاتحاد، بعقد يمتد لـ 3 سنوات.





ويحظى لوبيسكو، بمسيرة كروية ناجحة، داخل وخارج الملعب، على مدار 35 عامًا؛ أبرزها المدير الفني في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خلال الفترة من 2011ـ2020.





ويمتلك الروماني، خبرة في العمل الفني، حيث كان مسؤولًا عن اتفاقية التدريب وميثاق القواعد الأساسية بالاتحاد الأوروبي، ومسؤولًا عن تطوير برنامج نخبة اللاعبين الشباب في أوروبا.





و تقلّد لوبيسكو، عددًا من المناصب والمهام الدولية؛ أبرزها عضوية لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي، وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي "فيفا"، بالإضافة لعضوية مجموعة الدراسة الفنية بكأس العالم 2014، وكأس العالم للأندية نسخ 2008، 2009، و2014.