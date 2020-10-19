ضبط سيارة نقل محملة بـ100 ألف علبة سجائر مهربة في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد، من ضبط كمية من السجائر المهربة جمركيًا "مجهولة المصدر" عبارة عن (198 كرتونة بما يقارب الـ100 ألف علبة سجائر ماركات مختلفة) بحوزة شخصين أثناء استقلالهما سيارة نقل مُحملة بالمضبوطات، وذلك حال مرورها بأحد الأكمنة بطريق (الخارجة - أسيوط).





وبمواجهة المتهمين إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين.





واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط السلع المهربة جمركيًا مجهولة المصدر لإحكام الرقابة على الأسواق.