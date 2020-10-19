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أستاذ تنمية: 2015 بداية التحول نحو تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.. فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال صلاح هاشم، أستاذ التنمية بجامعة الفيوم، إن مصر اتجهت نحو برامج الرعاية الاجتماعية منذ السبعينيات وركزت على التنمية الريفية والحضارية.

وأضاف صلاح هاشم، في حواره على قناة "إكسترا نيوز"، "عام 2015 كان بداية تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للحد من معدلات الفقر والتعامل مع جذور الأزمة".

وتابع صلاح هاشم "الدولة بدأت في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتقديم دعم نقدي إلى الأسر الأكثر احتياجا وقدمت الدولة دعم نقدي مشروط بتعليم الطفل بشكل جيد وتوفير رعاية صحية متكاملة".

وأكد صلاح هاشم أن "الزيادة السكانية في مصر من أكبر معوقات عملية التنمية ولدينا أزمة كبيرة متعلقة ".

ولفت صلاح هاشم إلى أن الدولة تسير بمبدأ الدولة الرحيمة على مواطنيها وتطبيق مفهومي الرعاية والحماية الاجتماعية".

واكمل صلاح هاشم "مصر استطاعت تثبيت معدل الفقر بما يؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يؤتي ثماره بشكل كبير".

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