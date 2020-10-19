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الأرصاد: أمطار متوسطة وغزيرة على مصر من الثلاثاء إلى الأحد.. تفاصيل بالفيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:45 م
ارشيفية
ارشيفية
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مازالت في المعدلات الطبيعية وتسجل 30 درجة عظمى على القاهرة خلال ساعات الظهيرة لكنها بدأت في الانخفاض بصورة ملحوظة.


وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on"، "بداية من الغد، رصدنا حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية تابعناها بدقة خلال الأسبوع الماضي، وتبدأ هذه الحالة يوم الثلاثاء وتنتهي يوم الأحد القادم".

وتابعت "بداية حالة عدم الاستقرار يوم الثلاثاء على السواحل الغربية للبلاد فقط في مطروح والسلوم وسيدي براني وستسقط عليها أمطار متوسطة وأمطار خفيفة في محافظة الإسكندرية".

وأوضحت أن الأمطار ستبدأ في الامتداد تدريجيًا من الوجه البحري يوم الأربعاء، وستزيد غزارة الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري حتى القاهرة وتكون من متوسطة إلى غزيرة ورعدية بداية من يوم الخميس الماضي، وبالنسبة إلى مدن القناة فإنها ستشهد أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة ورعدية، بالإضافة إلى حدوث بعض السيول في محافظات شمال ووسط سيناء.

وواصلت "أصدرنا البيان بالأمس وأرسلناه في غرفة عمليات دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس الوزراء عقد اجتماعا اليوم للتنسيق مع الهيئة بحضور وزارة الري وتسجيل كافة المحافظات التي ستكون معنية بكميات أمطار كبيرة لاتخاذ الإجراءات".

وأشارت إلى أنه يفضل تقليل الحركة في المحافظات التي ستشهد أمطار غزيرة في الفترة من يوم الخميس إلى الأحد، وهي السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، كما أن القاهرة ستكون مرشحة للتعرض إلى أمطار من متوسطة إلى غزيرة وبخاصة يومي الجمعة والسبت.

وحول مدينة الجونة التي ستشهد انطلاق المهرجان السينمائي الذي يحمل اسمها يوم الجمعة المقبل، قالت: "ستكون بعيدة تماما عن فرص الأمطار ولن تشهد أي مشاكل وستنخفض درجات الحرارة بما يتراوح بين 4 إلى 5 درجات من الخميس إلى الأحد، وبالتالي فإننا ننصح أن يرتدي الأطفال مدارس خريفية".

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