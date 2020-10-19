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رياضة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:58 م
الدوري المصري
الدوري المصري
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يسري غازي - محمد رشاد
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد ختام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020 بنهاية الشهر الجاري، على أن تقام مباريات الجولة الأخيرة أيام 29 و30 و31 أكتوبر وفقًا لما أعلن اتحاد الكرة، دون أن يتم الإعلان بعد عن جدول المباريات.

وفي حالة بلوغ الأهلي والزمالك نهائي دوري أبطال أفريقيا ستقام المباراة النهائية في استاد القاهرة يوم 6 نوفمبر المقبل بعد أن يكون الدوري قد انتهى.

وبناءً على بيان اتحاد الكرة سيضطر الأهلي والزمالك لخوض مباراة ختام الدوري بين مواجهتي إياب نصف النهائي والمباراة النهائية (حال تأهلهما).

وتقام مباريات الجولة الأخيرة كالتالي:

طلائع الجيش - الأهلي

بيراميدز - المقاولون العرب

الزمالك - الإسماعيلي

سموحة - نادي مصر

الانتاج الحربي - مصر للمقاصة

أسوان - الاتحاد السكندري

الجونة - حرس الحدود

المصري - وادي دجلة

يُذكر أن الأهلي نجح في حسم اللقب لصالحه قبل 7 جولات من النهاية مسجلًا اللقب رقم 42 في تاريخه، بينما ما يزال الصراع بين بيراميدز والزمالك على المركز الثاني، كما احتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول الترتيب.

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