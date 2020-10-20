نيفين القباج: إطلاق مبادرة موسعة بالمحافظات لتشجيع صناع السجاد.. فيديو

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا سنطلق مبادرة موسعة في جميع محافظات مصر خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، لصناعة السجاد، ولكننا الآن نعمل على متابعة مشروع صناعة السجاد، ونقوم بحل المشاكل التي تواجهه .





وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولي ، أن هناك مجموعة من الأولاد يقومون بالجمع ما بين التدريب والدراسه في صناعة السجاد، مؤكدة أ ن التعليم يهمنا، والخروج من الفقر لن يتم إلا بالتعليم والعمل .





القباج : اننا الان نعمل على توسيع مصانع السجاد الصغيرة ونعمل علي عمل ورش كبيرة لزيادة انتاجية السجاد ونقوم بالمشي علي خطي سليمة ونهتم بالتسويق قبل الإنتاج . وأوضحتعلىالإنتاج



