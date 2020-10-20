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نيفين القباج: إطلاق مبادرة موسعة بالمحافظات لتشجيع صناع السجاد.. فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:24 ص
السجاد
السجاد
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إبراهيم القادري
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا سنطلق مبادرة موسعة في جميع محافظات مصر خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، لصناعة السجاد، ولكننا الآن نعمل على متابعة مشروع صناعة السجاد، ونقوم بحل المشاكل التي تواجهه .

وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولي ، أن هناك مجموعة من الأولاد يقومون بالجمع ما بين التدريب والدراسه في صناعة السجاد، مؤكدة أن التعليم يهمنا، والخروج من الفقر لن يتم إلا بالتعليم والعمل .

وأوضحت القباج: اننا الان نعمل على توسيع مصانع السجاد الصغيرة ونعمل علي عمل ورش كبيرة لزيادة انتاجية السجاد ونقوم بالمشي علي خطي سليمة ونهتم بالتسويق قبل الإنتاج .

ونوهت إلى ان جميع العاملين في مجال السجاد مدربين وهناك إقبال كبير من السيدات للعمل في هذا المجال، حيث أن جهودا تمت في الفترة السابقة، ومنها فتح مركز تعافى من الإدمان في جامعة الفيوم، بالشراكة مع كلية الطب وهذا أول تعاون بين الوزارة والجامعة.

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