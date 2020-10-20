الإنجاب وحده يكفي.. ماجي بوغصن تعلق على جريمة نهر دجلة

علقت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن على قيام سيدة عراقية على قتل أطفالها بإلقائهم من أعلى كوبري على نهر دجلة.





وكتبت ماجي بوغصن، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏الجنة تحت اقدام الامهات الصالحات. ألا يكفي الانجاب وحده. ‎#جريمة_نهر_دجله ام ترمي اطفالها للموت انتقامًا من زوجها. بئس المصير ايتها المتوحشة. الصلاة والجنة للملائكة".





وأقدمت أمٌّ عراقية، على إلقاء ولديها في نهر دجلة بالعاصمة العراقية بغداد، حيث انتشر عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو لامرأة كانت برفقة ولديها الصغيرين، وهى تسير على جسر الأئمة الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية المتاخمتين لنهر دجلة في بغداد، وظهرت وهي تلقي الطفلين الصغيرين في النهر، وتلوذ بالفرار.





جاء ذلك بعد أيام قليلة من جريمة الزرقاء التي وقعت في محافظة الزرقاء بالأردن، وكان ضحيتها شاب بُترت يداه وفقأت عينه من قبل عصابة إجرامية.





وأفادت وزارة الداخلية العراقية، في بيان نشرته عبر حسابها في "فيسبوك"، بأن قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ودوريات مركز شرطة الكاظمية تمكنت من القبض على المرأة التي قامت برمي أولادها من أعلى جسر الأئمة ضمن منطقة الكاظمية بسبب خلاف مع طليقها.





وانتشر فيديو مؤثر لوالد الطفلين من موقع الحادثة، حيث كان يبكي بصوت عالٍ على طفليه وفق ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.



