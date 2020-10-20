اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بالنظر في تعليق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة مع تركيا

طلبت اليونان من المفوضية الأوروبية النظر في تعليق اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي بسبب "الاستفزازات المستمرة" من جانب أنقرة.





ونقلت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية اليوم "الثلاثاء" عن مصادر دبلوماسية - لم تسمها - القول "إن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بعث رسالة إلى المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار، أوليفر فارهيلي، شدد خلالها على أن تركيا تواصل انتهاك اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي من خلال اعتماد تعريفات وتشريعات وتدابير غير متوقعة في إطار الاتفاقية.





وأضافت المصادر أن وزير الخارجية دعا المفوضية الأوروبية إلى النظر على الفور في تبني المزيد من الإجراءات، ودعاها إلى النظر في إمكانية التعليق الكامل للاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ليكون ذلك بمثابة رسالة رفض لسلوك تركيا غير القانوني ضد الاتحاد الأوروبي.



