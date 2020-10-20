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أخبار البلد

شاهد مدينة النورس قبل وبعد التطوير

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزاء انفوجراف على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول تطوير النورس الجديدة في بورسعيد.

وقال المركز تبنَّت الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية خطة للنهوض بالمناطق العشوائية ورفع مستواها اجتماعيًّا واقتصاديًّا وبيئيًّا.

ووصلت مسيرة التطوير والتنمية إلى "النورس الجديدة" بمحافظة بورسعيد؛ حيث عملت الحكومة على تشييد 860 وحدة سكنية لخدمة 3440 مواطنًا بتكلفة تقديرية بلغت 236 مليون جنيه، ويضم المشروع بالإضافة إلى الوحدات السكنية العديدَ من الوحدات الخدمية؛ لخدمة سكان المنطقة.

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