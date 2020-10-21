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حوادث

استئناف محاكمة المستشارة نهى الإمام في واقعة التعدي على ضابط محكمة مصر الجديد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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رامي المهدي
بدأت منذ قليل محكمة مصر الجديدة محاكمتها في واقعة التعدي على المقدم وليد عسل قائد حرس المحكمة من قبل المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا بواقعة "سيدة المحكمة".

وكان أكد المقدم وليد عسل خلال انعقاد الجلسة برئاسة المستشار احمد بهجت، انه تعرض إلى أذى نفسي وشعر بالحزن والأسى مما بدر من سيدة المحكمة اثناء التعدي عليه .

وأوضح عسل، انه في يوم الواقعة كان يقف خدمة في  وسط المحكمة لتامين  المواطنين وفجأة لاحظت سيدة تدخل دون ارتداء الكمامة وعندما طلبت منها ارتداء الممتنع رفضت وقالت لي : انت مش عارفني انا مين انت ازاي بتكلمني كده".

واكد عسل امام هيئة المحكمة، ان المتهمه في القضية كانت داخله المحكمة تعمل مشكله من بداية ان وطأت قدمها داخل المحكمة، وبعد ذلك قمنا بإلقاء القبض عليها .


وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته  وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
 
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

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