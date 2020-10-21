آفة عالمنا التطرف.. دعم البابا فرنسيس لـ المثليين يثير عاصفة من الجدل

أثارت تصريحات البابا فرنسيس بابا الفاتيكان التي أدلى بها خلال فيلم وثائقي الجدل كما لم يحدث من قبل حيث قدم خلالها أكبر دعم منذ توليه المنصب الديني الرفيع للمثليين الجنسيين.

وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن خطوة البابا فرنسيس من المرجح أن تزيد من غضب خصومه المحافظين داخل أروقة الكنيسة الكاثوليكية.





وجاءت تصريحاته في مقابلة في فيلم وثائقي، فرانشيسكو، عرض لأول مرة في مهرجان روما السينمائي يوم الأربعاء.





وقال:"للمثليين الحق في أن يكونوا أسرة. إنهم أبناء الله ولهم الحق في عائلة. لا ينبغي طرد أحد أو جعله بائسًا. ما علينا أن ننشئه هو قانون اتحاد مدني. بهذه الطريقة يتم تغطيتهم قانونيا. لقد دافعت عن ذلك".





يحكي الفيلم الطويل، الذي أخرجه إيفجيني أفينيفسكي، قصة بابوية فرنسيس على مدى السنوات السبع والنصف الماضية، ويغطي العديد من الرحلات التي قام بها قبل جائحة كورونا، وتعامله مع فضائح الاعتداء الجنسي التي اجتاحت الكنيسة.





ويركز الفيلم على القضايا التي تميز فترة بابوية فرنسيس، بما في ذلك البيئة والفقر والهجرة وعدم المساواة.





وبصفته البابا، لم يسبق أن دعم فرنسيس علنًا الاتحادات المدنية للأزواج من نفس الجنس، على الرغم من أنه أيد مثل هذه الترتيبات القانونية عندما كان رئيس أساقفة بوينس آيرس في بلده الأرجنتين.





وكتب الأب جيمس مارتن، اليسوعي البارز الذي جادل بأن الكنيسة يجب أن تكون أكثر ترحيبًا بالمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، على تويتر:"دعم البابا فرانسيس للاتحادات المدنية من نفس الجنس هو خطوة كبيرة إلى الأمام في دعم الكنيسة لأفراد مجتمع الميم (إل جي بي تي). إنه يتماشى مع نهجه الرعوي تجاه المثليين، بما في ذلك المثليين الكاثوليك، ويرسل إشارة قوية إلى البلدان التي عارضت فيها الكنيسة مثل هذه القوانين".





وقال متحدث باسم أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة وهو كاثوليكي متدين، إن تصريحات البابا كانت "خطوة إيجابية للغاية".





وأضاف أن جوتيريش "تحدث بقوة ضد رهاب المثلية لصالح حقوقهم، وأنه لا ينبغي أبدًا اضطهاد الناس أو التمييز ضدهم لمجرد من يحبون".





ورحبت مؤسسة أوزان، التي تدافع عن المساواة بين المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، بتعليقات البابا قائلة: "هذا سيجلب الأمل لملايين المثليات والمثليين حول العالم، وسيمكنهم من معرفة أن لديهم مباركة البابا ليكونوا أسرة، وبالفعل الحق في تكوين أسرة".





وأضافت:"'تُظهر كلماته عن التعزية فهمًا رعويًا عميقًا للألم الذي عانى منه العديد من المثليين، وتشكل تحديًا كبيرًا لجميع أولئك الذين يرون أن عقيدتهم سبب للتمييز ضد المثليين".





ومنذ انتخابه لمنصب البابا في مارس 2013 ، سعى فرنسيس إلى تبني نبرة أكثر شمولية تجاه المثليين في تصريحاته العامة.





وبعد فترة وجيزة من توليه منصب البابا، قال ردًا على سؤال حول الكهنة المثليين:"من أنا لأحكم؟"





وخلال الشهر الماضي، ورد أنه أخبر مجموعة تمثل آباء الأطفال المثليين أن 'الله يحب أطفالك كما هم" و "البابا يحب أطفالك كما هم، لأنهم أبناء الله".





وفي عام 2018، قال خوان كارلوس كروز، أحد الناجين من الاعتداء الجنسي والذي التقى بالبابا، وظهر في الفيلم الوثائقي:"قال لي: خوان كارلوس، إنك مثلي الجنس، لا يهم. الله جعلك هكذا ويحبك هكذا ولا يهمني. يحبك البابا هكذا. عليك أن تكون سعيدا بما أنت عليه".





ووفقًا لتعاليم الكنيسة التقليدية، لا يمكن أن يكون الزواج إلا بين رجل وامرأة، وقد عارضت الكنيسة الاعتراف القانوني بالزواج من نفس الجنس.





وفي عام 2003، حددت وثيقة الفاتيكان سبب "ضرورة معارضة الاعتراف القانوني بالزيجات المثلية" لأنها "تحجب بعض القيم الأخلاقية الأساسية وتتسبب في التقليل من قيمة مؤسسة الزواج".





وغضب خصوم البابا فرنسيس المحافظون من تصريحاته التي اعتبروها جزءًا من محاولة لتحويل قيم الكنيسة نحو القيم التقدمية. هاجمه البعض علانية، حتى اتهموه بالهرطقة.





وقال أفينيفسكي، المخرج الروسي المولد الحائز على جوائز، إنه يأمل أن يتم عرض الفيلم للبث في المنزل، "إذا كان قبل ذلك قادرًا على السفر إلى كل محيط في العالم، في الوقت الحالي، فقط كلماته يمكن أن تسافر. هذا هو السبب في أن إطلاق الفيلم في الوقت الحالي كان مهمًا للغاية - بحيث يمكن لكلماته وأفعاله أن تنتقل حول العالم".





يشار إلى أنه خلال الأعوام الأخيرة وعقب ما عاناه مجتمع الميم من تنكيل خلال العقود السابقة، بات الوضع منقلبًا، حيث أصبح كل من يتعرض لمجتمع الميم بانتقاد لسلوكياتهم الجنسية هو من يتعرض للاضطهاد ولحملات إعلامية شرسة يوصف خلالها بأوصاف مشابهة لاتهامات مثل العنصرية أو معاداة للسامية.





ومنذ وصول البابا فرنسيس إلى كرسي البابوية، كان قرار السماح بدخول المثليين ومجتمع الميم بشكل عام إلى الكنيسة من القرارات الأولى له، والتي أثارت الكثير من الجدل، لكنها وفرت له ظهيرًا إعلاميًا وسياسيًا داعمًا له أمام خصومه داخل الفاتيكان، هذا الدعم طغى على الانتقادات التي وجهت إلى البابا فرنسيس في ملف الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة، ويمكن تخيل الوضع في حال كان قرار بابا الفاتيكان بالالتزام بالتعاليم والقيم الكنسية في مواجهة موجة الدعم الشرس والمغالاة في الدفاع عن مجتمع الميم في الدول الغربية.





ومن الممكن اعتبار التعامل مع المثليين عبر العقود على أنه من النماذج المتطرفة في التاريخ، من التنكيل الوحشي بهم واضطهادهم إلى اضطهاد كل من يفكر في البوح بمعارضته لسلوكياتهم، حيث لم يكن للتوازن دورًا في القصة، ولا تًذكر محاولة للاحتواء أو التفهم أو البحث الموضوعي الهادئ في التعامل مع تلك الظاهرة التي باتت الآن واقعًا مفروضًا على الجميع ويسكت من يعارضه في تلك المجتمعات.



