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رياضة

كوكا يهدي هدفه القاتل في مارسيليا لروح والده| وحساب دوري الابطال يشيد به

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:54 م
أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
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محمد رشاد
أهدى أحمد حسن كوكا مُهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبياكوس اليوناني ، هدفه القاتل في مرمى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، لوالده الراحل في ذكرى وفاته.

كوكا شارك كبديل أمام مارسيليا، وسجّل هدفًا في الدقيقة 90، ليقود أولمبياكوس للفوز على مارسيليا، بالجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكتب كوكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "قبل 5 سنوات بالضبط توفي والدي الحبيب".

وأضاف: "أعلم أنك تُراقبني من هُناك، أعلم أنك في مكان أفضل، أفتقدك كثيرًا، أتمنى أن ترقد في سلام".  

وكتب حساب دوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " المصري أحمد حسن = بطل أولمبياكوس" دائرة حمراءعلم مصر".

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