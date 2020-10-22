مستشار ترامب: الصين تسرق أبحاث لقاح كورونا

اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، الصين بمحاولة سرقة أبحاث لقاح فيروس كورونا من الغرب، واصفا إياها بأنها منافس خبيث يسعى إلى احتكار كل صناعة مهمة في القرن الحادي والعشرين.





وأبلغ أوبراين كبار المسئولين العسكريين والاستخباراتيين البريطانيين والأمريكيين أن الصين كانت قوة غاشمة تقوم بقمع شعبها وتسعى لإخضاع الجيران والقوى الغربية.





وقال "يسعى الحزب الشيوعي الصيني للهيمنة في جميع المجالات والقطاعات ... ويخطط لاحتكار كل صناعة مهمة في القرن الحادي والعشرين".





وأضاف "في الآونة الأخيرة، استخدمت جمهورية الصين الشعبية التجسس عبر الإنترنت لاستهداف الشركات التي تطور لقاحات وعلاجات كوفيد في أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بينما كانت تروج لضرورة التعاون الدولي".





يذكر أن ترامب الصين المنافس الرئيسي للولايات المتحدة، واتهم الحزب الشيوعي الصيني بالاستفادة من التجارة وعدم قول الحقيقة بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي يسميه "طاعون الصين".



