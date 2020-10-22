التموين تكشف حقيقة أزمة نقص الخبز في الشرقية

ردًا على ما نشر مؤخرًا بأحد مواقع السوشيال ميديا حول وجود نقص فى كميات الخبز المدعم، بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وذلك بعد غلق عدد ٧ مخابز بها لعدم التزامهم بمواصفات إنتاج الخبز المدعم للمواطن وارتكابهم عدد من المخالفات التموينية.





أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن عدد المخابز المجاورة للمخابز السبع المغلقة يصل إلي ١٢ مخبزا بمسافات متقاربة داخل نطاق هذه القري.





كما أشارت المديرية إلى أن هناك توجيهات وتعليمات مباشرة من الدكتور على المصيلحي وزير التموين بضرورة توافر وصرف الخبز للمواطنين طوال اليوم بشكل طبيعي وكما هو معتاد وذلك من المخابز المجاورة، فضلًا عن الدفع يوميًا بكميات كبيرة من الخبز عبر سيارات مشروع المخابز التابعة لمحافظه الشرقية وذلك بالأماكن التى اغلق فيها المخابز.





وأكدت المديرية أن المخابز المغلقة صدر لها قرار بالغلق لمدد تتراوح من ٣-٦ شهور بسبب ارتكابهم مخالفات تموينية سواء فى الوزن أو تجميع بطاقات أو تلاعب فى حصص الدقيق.



