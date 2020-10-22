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محافظات

عادات غريبة في مولد أعظم الخلق| زفة أطفال تتجاهل كورونا في الأقصر..شاهد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:57 م
زفة اطفال دون اجراءات
زفة اطفال دون اجراءات احترازية في الأقصر
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شمس يونس

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة الأقصر فيديو لمسيرة أطفال بزفة غنائية للاحتفال بمولد النبوى الشريف وذلك بقرية العضايمة مركز إسنا جنوب الأقصر.


وردد الأطفال خلال مسيرتهم هتافات " ياحبيبنا يا نبينا .. الخير كله فينا " وذلك باستخدام آلات موسيقية بدائية مثل الدوف والطبلة، وسط اهتمام وتفاعل من المواطنين وجابت المسيرة أنحاء القرية وتلى هذه المسيرة مسيرة أخرى لشباب القرية يصطحبون بقرتين بعد تزيينهما لذبحهما وتوزيعها على فقراء القرية احتفالا بمولد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.


وقامت السيدات من أسطح المنازل بإلقاء حلوى المولد عليهم وأطلقوا الزغاريد التى علت أصواتهن على أصوات المسيرة.


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فيما قام أبناء الطريقة الضيفية بالقرية بعمل ليالى ذكر ومدح فى رسول الله ابتداء من أول شهر ربيع الأول وحتى الليلة الختامية لمولد النبي عليه السلام وتشهد هذه الاحتفالات مشاركة الآلاف من المواطنين وسط فرحة عارمة رافعين أعلام الطرق الصوفية.


الجدير بالذكر يحتفل أهالى محافظة الأقصر كل عام  بالمولد النبوي الشريف بطريقةٌ خاصة ومميزة، حيث يخرج الأهالي وأمامهم الخيول والجمال ويطوفون الشوارع ويحملون العصى للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.


ويتم عمل هودج يحمله جمل مزين باللون الأخضر، وفى صباح الليلة الختامية يتم عمل  سباق للخيول حيث تتسابق فيه الخيول في الجري والرقص على أنغام المزمار البلدي وهو يعتبر من أبرز طقوس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

عادات غريبة في مولد أعظم الخلق| زفة أطفال تتجاهل كورونا في الأقصر..شاهد
عادات غريبة في مولد أعظم الخلق| زفة أطفال تتجاهل كورونا في الأقصر..شاهد
عادات غريبة في مولد أعظم الخلق| زفة أطفال تتجاهل كورونا في الأقصر..شاهد
عادات غريبة في مولد أعظم الخلق| زفة أطفال تتجاهل كورونا في الأقصر..شاهد
عادات غريبة في مولد أعظم الخلق| زفة أطفال تتجاهل كورونا في الأقصر..شاهد
عادات غريبة في مولد أعظم الخلق| زفة أطفال تتجاهل كورونا في الأقصر..شاهد
عادات غريبة في مولد أعظم الخلق| زفة أطفال تتجاهل كورونا في الأقصر..شاهد
عادات غريبة في مولد أعظم الخلق| زفة أطفال تتجاهل كورونا في الأقصر..شاهد

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