نيسان تصدر جي تي آر 2023 بصور تخيلية .. صور





وأكدت التقارير عن إمكانية استخدام الجيل الجديد من نيسان جي تي آر لمحرك هجين مع استخدام أنظمة استعادة طاقة عن طريق الضغط على الفرامل للاستفادة منها ضمن عدة تقنيات أخرى متطورة قد يتم استخدامها في هذه السيارة .





ويمكن التمييز من خلال الصور، حصول نيسان نافارا 2021 فيس ليفت على شبك أمامي أكبر بفارق كبير عن الموديل السابق بالإضافة إلى إطار لمصابيح الضباب.





ولم يتغير حجم المصابيح الأمامية في نافارا الجديدة عن الطراز الحالي ولكن نيسان ستزودها بمصابيح نهارية.





ومن المفترض أن نرى نافارا لعام 2021 والتي حصلت على تحديثات منتصف العمر بشكل ملحوظ لأول مرة بعد إطلاق الجيل الحالي لها في عام 2014.





كشفت شركة نيسان عن طرح جيل جديد من طراز جي تي آر في عام 2023 ، وذلك لجذب الانتباه بصورها التخيلية ، وتظهر الصور الجيل الجديد من جي تي آر بتصميم عصري ، وحديث وبمصابيح حادة ، وشبك أمامي أصغر من السابق من خطوط تصميم انسيابي.