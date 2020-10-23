بعد إساءته للنبي .. هجوم شديد على ماكرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ماكرون_يسئ_للنبي





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#ماكرون_يسيء_للنبي فرنسا تواصل نشر الرسوم المسيئة للنبي ﷺ على مبانيها الضخمة، في استفزازٍ صارخ لأمة الإسلام، ولمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم.﴿إلّا تنصروهُ فقد نصرَهُ الله﴾أَظْهِروا دفاعكم عن النبي ولو بتغريدة، بكلمة، أنكروا بقلوبكم وذلك أضعف الإيمان. " و" ‏بأبي انت وأمي يارسول الله صل الله عليه وسلم ولعن الله من استهزء بك يارسول الله عاجلًا غير اجل ‎#ماكرون_يسيء_للنبي ".







